Mulher é morta a tiros e facadas na Bahia; filha de 3 anos foi atingida

Uma jovem de 18 anos foi morta por disparos de arma de fogo e golpes de faca em Canavieiras, no extremo-sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, no momento do crime, a vítima estava com sua filha de 3 anos no colo, que também ficou ferida.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (10), na localidade da Vila Goiabeira. A vítima foi identificada como Maria Vitória Souza Barbosa.

A criança ferida foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Ilhéus. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Delegacia Territorial de Canavieiras investiga o caso. A autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias de perícia e remoção foram expedidas.