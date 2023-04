Mulher é morta a tiros no bairro do Uruguai, em Salvador

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros, na noite de quarta-feira (26), no bairro do Uruguai, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o crime na Travessa 26 de Dezembro, próximo à Rua Luiz Régis Pacheco.

Segundo o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM),a vítima deu entrada em uma unidade de pronto atendimento (UPA), com ferimentos por disparos de arma de fogo. Ela chegou a ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia Territorial do Bonfim.