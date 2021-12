Mulher é morta com um tiro e marido é preso pelo crime em Mata de São João 

Uma mulher foi assassinada com um tiro na noite deste sábado (25), na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A dona de casa Edmildes Souza Brito, 38 anos, foi baleada pelo companheiro, José Nildo Souza dos Santos, 32. Ele foi preso em flagrantes por feminicídio.

Edmildes foi assassinada pelo companheiro, Nildo, que foi preso em flagrante (Foto: Site Mais Região)



O crime aconteceu por volta das 23h30. De acordo com a Polícia Civil, Nildo foi capturado em uma fazenda no povoado de JK – Lunda, zona rural da cidade. O corpo de Edmildes foi encontrado com marca de tiro na varanda de uma das casas da propriedade. “Conforme informações iniciais, o crime ocorreu após o autor agredir o enteado, que ficou lesionado”.



Ainda segundo a PC, com Nildo foi apreendida uma espingarda e quatro munições, além de celulares e documentos pessoais. O suspeito também foi autuado por lesão corporal. Ele está preso à disposição da Justiça.

Com o acusado foram apreendidos uma espingarda e munições (Foto: Site Mais Região)

A Polícia Militar informou que uma equipe da 53ª CIPM/Mata de São João foi acionada para o local e constatou o crime, cometido na Fazenda Vilas Nascente.