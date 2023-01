Mulher é morta em Santa Catarina após brigar por ser agredida durante sexo

Uma mulher foi morta com um tiro no rosto e teve o corpo atropelado na manhã da quarta-feira (18), em Caibi (SC). Segundo as primeiras informações, Sebastiana de Fátima Faller, 47 anos, foi atacada e morta depois de brigar com um homem que a agrediu enquanto os dois mantinham uma relação sexual.

De acordo com reportagem do Uol, o suspeito é um paraguaio de 26 anos, que foi preso em flagrante.

O suspeito disse à polícia que encontrou Sebastiana em uma boate entre Caibi e Riqueza. Eles saíram juntos por volta das 4h.

Os dois faziam sexo quando Sebastiana reclamou de uma agressão durante a relação. Eles começaram a discutir e o homem pegou um revólver e atirou no rosto dela. A polícia acredita que ela morreu na hora. O acusado jogou a arma em um riacho depois.

Em seguida, segundo a polícia, o homem pegou o carro da própria vítima e usou para fugir até chegar em um ponto mais próximo da área urbana, onde abandonou o veículo, seguindo a pé. Antes, ele esmagou o corpo de Sebastiana, passando por cima com o carro.

O acusado foi preso na área rural da cidade de Riqueza.

O corpo de Sebastiana foi achado por moradores horas depois do crime. O corpo foi sepultado na manhã da quinta.