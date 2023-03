Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas após ser flagrada levando maconha na virilha ao tentar entrar no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, no domingo (12).

Segundo a Polícia Civi, foram encontradas 534 gramas da droga no momento da revista. Os tabletes estavam amarrados na virilha através de fios de elástico.

A suspeita foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas, e está à disposição da Justiça.