Mulher é presa após matar suspeito de estuprar sua filha, de 11 anos, no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante por mandar matar um suspeito de ter estuprado sua filha, de 11 anos, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, a mulher teria recorrido a criminosos do "tribunal do tráfico", que executaram o homem em uma estrada deserta.

Ela foi indiciada por homicídio privilegiado por relevante valor moral, o que poderá provocar constituir causa de diminuição de pena em uma eventual condenação.

O inquérito aponta que, no último dia 20, uma amiga contou a mulher sobre o abuso sexual de sua filha. Ela não verificou a veracidade dos fatos nem procurou uma delegacia, recorrendo diretamente a traficantes da região, exigindo a morte do homem.

Os criminosos fizeram um julgamento, onde "absolveram" o homem. Inconformada, ela foi até bandidos de Itaboraí, município vizinho, que raptaram o suposto estuprador e o executaram.

De acordo com o delegado Bruno Gilaberte, responsável pelo caso, a investigação será desmembrada para apuração da identidade dos demais executores, que irão responder por homicídio qualificado pela motivação torpe. Segundo ele, esses criminosos “impõem-se na qualidade de juízes e carrascos de pessoas sob seu jugo, valendo-se dessa posição para a imposição de regras próprias e para a criação de um sentimento difuso de medo, que acomete a população local”, disse ao Extra.