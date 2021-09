Mulher é presa com 5 kg de cocaína na mochila em Itaberaba (BA)

Uma mulher de 22 anos foi presa na tarde desta terça-feira (31), em Itaberaba, na Chapada Diamantina (Km 225 - BR 242), com 5 kg de cocaína guardados na mochila.

Ela estava em um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a cidade de Natal (RN) quando equipes lideradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) subiram no veículo para conversar com os ocupantes. Os policiais, então, notaram o nervosismo da mulher e iniciaram uma fiscalização mais minuciosa.

Durante a vistoria, foi encontrada uma mochila com diversos tabletes de cocaína, que estava embaixo da poltrona da passageira.

Questionada, a jovem disse que havia sido abordada no bairro da Mata Escura, em Salvador, e convencida a realizar o transporte da droga que saia de São Paulo. Ela receberia R$ 1.000 quando entregasse o conteúdo na rodoviária da capital baiana.

A mulher foi presa em flagrante e apresentada à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Itaberaba (BA).

Além da PRF, participaram da operação equipes da Polícia Militar da Bahia, da Guarda Civil Municipal de Itaberaba e da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itaberaba.