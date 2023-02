Mulher é presa com carga de 14 toneladas de café roubada na Bahia

Uma mulher foi presa em flagrante na noite de quarta-feira (1ª), após ser flagrada com 14 toneladas de café roubadas no município de Rafael Jambeiro, no centro-norte da Bahia. Os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) encontraram a receptadora na cidade de Barra da Estiva.

“O motorista registrou a ocorrência informando que foi abordado por homens armados. Após ser rendido, ele foi sequestrado e levado para um cativeiro, onde permaneceu por várias horas. No mesmo momento, parte do grupo criminoso seguia com o caminhão para outro local”, explicou o titular da Decarga, delegado Gustavo Coutinho.

O motorista informou aos policiais que o veículo estava com pouco combustível. De pronto, a unidade realizou uma varredura em um raio de 50 km e encontrou um posto de combustível onde os criminosos abasteceram o carro. Com base em ferramentas de investigação, as equipes da Decarga conseguiram apurar onde estaria a mercadoria roubada.

A mulher foi encontrada em Barra da Estiva e conduzida para a unidade policial, onde foi atuada em flagrante por receptação qualificada. Ela confessou o crime e apontou os demais envolvidos no grupo criminoso, que estão sendo procurados. Ela segue custodiada, à disposição da Justiça.