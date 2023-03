Mulher é presa em flagrante após chamar segurança de 'macaco' e 'preto safado'

Uma mulher foi presa em flagrante no sábado (5), pelo crime de injúria racial, após chamar o segurança de um bar de ‘macaco e preto safado’, na Rua Alziro Prates, em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia.

O fato teria acontecido no início da noite, quando a mulher tentou estacionar o carro no local e o segurança disse que não seria possível deixar o veículo ali em razão da lotação do estabelecimento. Com a advertência, a mulher se descontrolou e proferiu as ofensas racistas, ressaltando que era médica na tentativa de desqualificar a vítima.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher foi conduzida por PMs para a 1ª Delegacia Territorial, onde foi autuada em flagrante e posteriormente encaminhada para o Sistema Prisional.