Mulher é presa em Salvador após matar ex-companheiro e alega legítima defesa

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante após matar o ex-companheiro com um golpe de faca na noite de quarta-feira (22), no bairro de Paripe, em Salvador.

Em depoimento, a suspeita alegou legítima defesa e disse que já havia sido agredida e ameaçada por ele, que a perseguia por não aceitar o fim do relacionamento. O nome da suspeita não foi divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Civil, Tiago da Silva Santos, de 34 anos, morreu no Hospital do Subúrbio, depois de ser socorrido por uma guarnição da Polícia Militar.

A mulher foi submetida ao exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.