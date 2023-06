Mulher é presa minutos após tentar matar companheiro com garrafa de vidro

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar matar o marido usando uma garrafa de vidro. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Santa Rita de Cássia, no Oeste do estado. A prisão foi realizada minutos depois do crime por equipes do 3º Pelotão (Santa Rita de Cássia), da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto).

Segundo o comandante da unidade, tenente Felipe Franco Martins, os policiais foram acionados pela equipe médica do Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia, após a vítima chegar com ferimentos na região do pescoço.



“Chegamos na emergência do centro de saúde e a vítima contou que a sua companheira teria deflagrado os golpes com o casco de vidro, durante uma discussão”, disse o tenente.

Os policiais foram até a Rua Siqueira Campos, no Centro da cidade, e encontraram a mulher na casa onde o casal morava. “Ela não ofereceu resistência e confessou que tentou tirar a vida do homem”, contou o oficial.



A mulher foi levada para a Central de Flagrantes de Barreiras. Conforme o titular da Delegacia Territorial (DT) de Santa Rita de Cássia, delegado Leonardo Mendes, ela foi autuada por tentativa de homicídio. Ela segue custodiada na sede da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras aguardando decisão judicial.