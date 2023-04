Mulher é presa na Bahia ao ser flagrada em ônibus com R$ 100 mil

Uma mulher de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa, no final da manhã de domingo (2), após ser flagrada viajando em um ônibus transportando R$ 100 mil em espécie, em notas fixadas na região abdominal. O flagrante foi realizado por policiais rodoviários federais, que fiscalizavam em frente a unidade operacional de Vitória da Conquista (Km 830 da BR 116), por volta das 11h30.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um ônibus de transporte interestadual. Na sequência, a equipe solicitou passagens dos ocupantes do veículo bem como documentos pessoais para conferência nos sistemas utilizados pela PRF. Em uma das poltronas viajava uma jovem de 23 anos, que ao ser solicitada para mostrar a referida documentação, expressou muito nervosismo e informações desencontradas. Os policiais notaram também um volume anormal na região do abdômen dela.

Uma policial feminina da Polícia Militar (PM-BA) fez a revista na passageira e foi encontrado uma espécie de cinta em seu abdômen feita com papel filme e debaixo disso a quantia de R$ 100 mil em cédulas. Ela informou aos policiais que teria pegado o dinheiro no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo (SP) e levaria para Recife (PE), recebendo R$ 10 mil pelo transporte.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de lavagem de dinheiro, cuja pena varia de três a dez anos de prisão. A jovem foi encaminhada para a Polícia Federal de Vitória da Conquista.