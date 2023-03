Mulher é presa por obrigar filhos a pedir dinheiro no Largo da Graça

Uma mulher foi presa em flagrante, na tarde de terça-feira (7), por suspeita de obrigar os filhos a pedirem dinheiro no Largo da Graça, em Salvador. Ela foi levada até a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Conforme explicou a titular da especializada, delegada Simone Moutinho, a equipe da Dercca foi acionada pelo Conselho Tutelar.

As crianças, de dois e quatro anos, foram encaminhadas para avó materna, após atendimento na especializada. "Vale lembrar que a Dercca realiza ações periódicas com o objetivo de retirar das ruas vítimas de exploração infantil", completou a titular.

A mulher, de 44 anos, recebeu tanto o Conselho Tutelar quanto a Polícia Civil com pedradas. Na unidade a suspeita também foi autuada por desacato.

A mulher, de 44 anos, foi flagranteada com base na Lei 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Ela deverá ser encaminhada à audiência de custódia, do Tribunal de Justiça.