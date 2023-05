Mulher é presa por permitir estupro de filha de 11 anos na Bahia

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (24), por permitir que a filha de 11 anos fosse estuprada por um homem na cidade de Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina. As informações são da TV São Francisco,

Em nota, a Polícia Civil confirmou que um mandado foi cumprido ontem em Morro do Chapéu, mas não dispuseram de detalhes, já que casos envolvendo crianças e adolescentes devem tramitar em sigilo, em respeito as determinações do ECA.

A mãe da vítima vai responder pelo crime de exploração sexual infantil. O abusador ainda não foi identificado pela polícia.