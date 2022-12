Mulher é presa suspeita de prostituir as três filhas; adolescente era aliciada

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (8) suspeita de aliciar as três filhas no município de Mairi, no Centro Norte da Bahia. De acordo com a Delegacia Territorial (DT) da cidade, as vítimas, de 15, 20 e 21 anos, eram obrigadas a se prostituir pela mãe desde 2010, quanto todas ainda eram menores de idade.

"Conforme a investigação, a mulher cobrava dinheiro de homens maiores, em sua maioria idosos, em troca de sexo com as filhas ou de práticas libidinosas diversas", explicou delegado titular Paulo Victor Muniz.

Uma denúncia anônima colocou fim aos anos de abuso contra as duas jovens e a adolescente. Após as investigações da polícia, um mandado de prisão contra a suspeita foi pedido à Justiça.

A mulher foi presa em uma operação e levada para a unidade policial, onde está custodiada à disposição da Justiça. Ela pode responder pelo crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B do Código Penal).