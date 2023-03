Mulher é resgatada de túmulo após ser enterrada viva em Minas Gerais

Uma mulher de 36 anos foi resgatada viva na manhã desta terça-feira (28) de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, no interior de Minas Gerais.

De acordo com o delegado Diego Candian Alves, da Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, a motivação do crime teria sido vingança. A vítima teria guardado armas e drogas para dois homens, mas o material foi "extraviado". Ao saber do fato, os suspeitos foi até a casa da vítima e a atacaram. O companheiro da mulher, que também estava no local, conseguiu fugir. As informações são do G1.

VISCONDE DO RIO BRANCO: Nesta terça (28/3), uma mulher, de 36 anos, foi encontrada após ser enterrada viva em um cemitério da cidade. Assim que acionada, a #PCMG deslocou equipes ao local, iniciando a investigação. Dois homens foram apontados pela vítima como suspeitos e estão + pic.twitter.com/lBYR7VspRa — Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) (@pcmgoficial) March 28, 2023

A vítima foi localizada após os coveiros do cemitério perceberem que o túmulo a estava fechado com tijolos e cimento fresco, além de encontrarem sangue no local. Os trabalhadores, então, acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no cemitério, os militares ouviram pedidos de socorro. Quando abriram o túmulo, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. O Samu foi chamado e levou a vítima para o Hospital São João Batista.

Em nota, a prefeitura de Visconde do Rio Branco declarou que "todas as madrugadas temos vigia tomando conta do Cemitério Municipal, contudo, além do local onde aconteceu o fato estar parcialmente interditado, e, mesmo com aumento da segurança, as invasões continuam a acontecer, principalmente por usuários de drogas, devido a situação desastrosa que o Cemitério Municipal foi encontrado pela atual gestão.Sabendo a realidade, a Gestão 2021/2024, já havia tomado decisões para resolver estes problemas, sendo que, em fevereiro, divulgou em seus meios de comunicação, a ampliação e reforma completa de todo o Cemitério Municipal, visto que é um local que precisa de uma adequação geral. A reforma já foi licitada e terá início nos próximos dias."