Mulher encontra cadela dentro de sofá após comprar móvel

Uma mulher de Joinville, em Santa Catarina, comprou um sofá e, ao chegar em sua residência, se deparou com uma cadela escondida no móvel. O item era usado por outra mulher e foi adquirido pela catarinense.

A situação foi compartilhada pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) nas redes sociais, que informou que a cachorrinha ganhou uma nova tutora.

"Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida", disse Soraya Gomes Garcia, nova tutora de Mel, nome da cadelinha. A Polícia Civil, nesta segunda-feira (6), em resposta ao G1, explicou que o caso será investigado, já que os agentes consideram que a situação pode ser emplacada como crime de maus-tratos.

A cachorrinha chegou com medo e acuada, mas após brincadeiras, já está ambientada com a nova casa e com a nova família que adotou em meio ao caos do sofá.