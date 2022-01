Mulher encontra enorme lagarto em vaso quando se preparava para sentar; vídeo

Normalmente as coisas caem dentro do vaso sanitário, mas não foi o que aconteceu com uma turista na cidade de Pathum Thani, na Tailândia, que se deparou com um enorme lagarto-monitor enquanto se preparava para fazer suas necessidades em um quarto de hotel na última sexta-feira (21).

Chantima Chairisuk, 45 anos, estava prestes a usar o vaso sanitário quando viu o réptil venenoso se levantando pelo buraco e observando o ambiente com a língua para fora.

A criatura passou três minutos olhando para Chantima e o namorado dela, Jason Kingman, de 37 anos, antes de se virar e desaparecer pela tubulação. Veja o vídeo:

"Minha namorada me chamou e disse que havia algo sujo se movendo no banheiro. Eu pensei 'isso é estranho' e nunca pensei que fosse um lagarto. Fiquei bem surpreso quando vi o que era", disse Jason, morador e Gravesend (Inglaterra), segundo o "Metro".

Essa espécie de lagarto é geralmente inofensiva, mas torna-se agressiva quando ameaçada e tem uma mordida levemente venenosa que pode transportar bactérias nocivas.