Mulher enterrada viva em cemitério é mãe de quatro filhos e mora em região periférica

A mulher que foi agredida por criminosos e enterrada viva em um cemitério de Minas Gerais tem 36 anos, ao menos quatro filhos e mora em uma área periférica de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, que tem pouco mais de 40 mil habitantes.

Segundo o g1, ela tem Ensino Fundamental incompleto e reside no Bairro Alto do Boa Vista.

Ela foi por coveiros em uma gaveta mortuária. Ela passou mais de 10 horas no local nesta terça-feira (28). Devido às agressões, a paciente teve traumatismo craniano, cortes no couro cabeludo, lesão grave no dedo da mão e fratura nos braços.

Ela estava com o marido em casa, segundo os policiais, quando criminosos chegaram no imóvel cobrando por armas e drogas que teriam sido armazenadas na residência. O companheiro dela conseguiu fugir. O caso segue em investigação.

Ela está internada na UTI de um hospital mineiro. O quadro dela apresenta melhora nas últimas horas, mas ainda não há previsão de alta.