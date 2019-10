Mulher escreve para pai que morreu e recebe resposta emocionante de novo dono do telefone

Chastity Patterson relatou em seu Facebook que nos últimos anos escreveu mensagens diariamente para contar como tinha sido seu dia ao seu pai que morreu. "Hoje eu tive meu sinal de que tudo está ok e eu posso deixá-lo descansar", escreveu Chastity em uma publicação com imagens que reproduzem uma conversa.



A jovem, de 23 anos, moradora do Arkansas, EUA, relata que recebeu uma resposta, um dia antes da morte de seu pai completar quatro anos, de um homem que afirma se chamar Brad e ter perdido sua filha em um acidente de carro em 2014.



"Ei, pai, sou eu. Amanhã será um dia difícil novamente! Faz quatro anos desde que eu te perdi e não passa um dia que eu não sinta sua falta", diz Chastity no começo do texto.



"Oi, meu amor, eu não sou seu pai, mas recebo todas as suas mensagens nos últimos quatro anos. Aguardo suas mensagens matinais e suas atualizações noturnas. Meu nome é Brad e perdi minha filha em um acidente de carro em agosto de 2014 e suas mensagens me mantiveram vivo. Quando você me envia uma mensagem, sei que é uma mensagem de Deus", respondeu.



Leia a íntegra do texto de Chastity Patterson:



"Ei, pai, sou eu. Amanhã será um dia difícil novamente! Faz quatro anos desde que eu te perdi e não passa um dia que eu não sinto sua falta. Muita coisa aconteceu em pouco tempo, mas tenho certeza que você sabe porque eu falo com você o tempo todo. Eu venci o câncer e não fiquei doente desde que você esteve aqui, como eu prometi que me cuidaria melhor! Eu terminei a faculdade e me formei com honras, agora estou de volta e terminando de novo! Me apaixonei e tive o coração partido (você o teria matado), mas levantei a cabeça e me tornei uma mulher ainda mais forte. Perdi todos os meus amigos e cheguei ao fundo do poço, mas encontrei alguém que entrou na minha vida e me salvou! Ainda não tenho filhos, você seria muito feliz, mas eu estou pronto. Eu ainda deixo mamãe louca todos os dias, mas eu a mantenho na ponta dos pés. Sinto muito por não estar lá quando você mais precisava, mas um dia teremos a chance de assistir àquele jogo! Tenho medo do casamento, porque vou ter que andar sozinha naquele corredor e você não estará lá para me dizer que tudo ficará bem. Estou indo muito bem, você ficaria tão orgulhoso da mulher que me tornei. Não, minha boca e atitude inteligentes não mudaram e não, eu não ganhei peso, isso só vem à minha cabeça! Eu só queria dizer que te amo e realmente sinto sua falta!"



Leia a íntegra da resposta de Brad:



"Oi, meu amor, eu não sou seu pai, mas recebo todas as suas mensagens nos últimos quatro anos. Aguardo suas mensagens matinais e suas atualizações noturnas. Meu nome é Brad e perdi minha filha em um acidente de carro em agosto de 2014 e suas mensagens me mantiveram vivo. Quando você me envia uma mensagem, sei que é uma mensagem de Deus. '- Sinto muito por você ter perdido alguém tão próximo de você, mas ouvi você ao longo dos anos e vi você crescer e passar por mais do que qualquer um. Eu queria mandar uma mensagem de texto para você há anos, mas não queria partir seu coração. Você é uma mulher extraordinária e eu gostaria que minha filha se tornasse a mulher que você é, obrigado por suas atualizações diárias, você me lembra que existe um Deus e não foi culpa dele que minha filhinha se fosse. Ele me deu você, meu anjinho e eu sabia que esse dia estava chegando. Tudo ficará bem, você deve se esforçar todos os dias e brilhar a luz que Deus lhe deu. Sinto muito que você tenha passado por isso, mas se melhorar, estou muito orgulhoso de você P.S. Acho que seu pai ficaria feliz em saber que você comprou outro cachorro em vez de ter filhos. Tome cuidado e aguardo suas atualizações amanhã."



Após a repercussão de seu post, Chastity Patterson fez mais duas publicações em seu Facebook sobre o assunto.



Em uma delas, ela agradece o carinho de todos e esclarece sobre sua intenção. "Não compartilhei para ganhar nada, só queria que meus amigos e familiares soubessem que estava bem e que este ano não seria difícil para mim", escreveu.



Em outra fala, a jovem esclarece que não conhece pessoalmente Brad e também não sabe se esse é o seu nome verdadeiro.