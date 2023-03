Mulher faz faxina com roupa íntima e consegue ganhar até R$ 11 mil por dia

Uma simples faxina com roupa íntima tem rendido salários altos para Sammi, uma faxineira que resolveu inovar para ganhar mais nos Estados Unidos. Fazendo o serviço de topless, ela chega a receber US$ 2,2 mil, que em reais gira em torno de R$ 11,3 mil por dia.

A jovem é conhecida pela cidade de Tampa, na Flórida. Segundo o site Daily Star, ela passou a fazer a faxina sem usar nada na parte de cima e, em boa parte dos serviços, ela veste apenas uma lingerie bem sensual.

Nas redes sociais, Sammi comemora o dinheiro entrando com mais facilidade. "Hoje eu limpei cinco casas, cobrando US$ 300 por hora", disse. Além de cobrar esse valor, a jovem também recebe gorjetas dos proprietários das casas.

Com a situação lucrando, ela decidiu colocar suas experiências no TikTok, para monetizar e ganhar mais, porém, a conta foi banida por passar dos limites do aplicativo. Então, Sammi decidiu se cadastrar no Onlyfans, onde vende, também, conteúdo erótico.

Com medo de acontecer algo, principalmente com o sucesso repentino, a faxineira decidiu contratar um segurança que a espera na porta de casa que ela faz a faxina.