Mulher fica com dedo necrosado após picada de aranha

Uma mulher vai precisar passar por um procedimento cirúrgico depois de sido picada por uma aranha venenosa, em Poços de Caldas, Minas Gerais. O dedo não vai precisar ser amputado, mas todo o tecido necrosa será removido.

A mulher estava dentro de casa quando foi picada há duas semanas. No dia da picada, ela foi levada imediatamente ao Hospital Municipal Margarita Morales e depois encaminhada para a UPA. A mulher foi medicada e depois liberada.

Nos últimos dias, as lesões no dedo da mulher pioraram e ela precisou ser internada no domingo (11) na Santa Casa devido à gravidade. Segundo a assessoria do hospital, a cirurgia ainda não foi marcada.