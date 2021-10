Mulher flagrada com 26 kg de maconha recebeu R$ 2,5 mil para transportar droga

Uma mulher foi flagrada com 26 quilos de maconha dentro da bagagem, no Terminal Rodoviário de Itabuna, no sul do estado. O flagrante foi realizado no início da noite de terça-feira (5) por equipes da Rondas Especiais (Rondesp) Sul e do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna).

De acordo com o delegado Fábio Simões, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a mulher recebeu R$ 2,5 mil para trazer a droga do Rio de Janeiro e aguardava, no local, para promover a entrega do material. Ela acabou autuada por tráfico de entorpecentes.

O comandante do 15° BPM, tenente-coronel Ferreira Lopes, contou que a inquietação e nervosismo da mulher, já conhecida da PM, alertaram os policiais. “Eles revistaram a bagagem e encontraram a droga em uma mala”, completou. Também foram achados um celular e R$ 134. Segundo o comandante da Rondesp Sul, capitão Fábio Luiz Magalhães, passageiros que estavam em um ônibus da empresa Gontijo sentiram um cheiro estranho e informaram as equipes.