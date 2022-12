Mulher grávida de sete meses e homem são resgatados após acidente em Salvador

Duas pessoas foram resgatadas após um acidente na Avenida Gal Costa, na manhã desta sexta-feira (30). Uma mulher grávida, de sete meses, e um homem foram resgatados conscientes e levados por uma guarnição de Bombeiros após o acidente, que envolveu três veículos: um carro pipa, uma caçamba e um carro de passeio, antes das 6h.

O casal socorrido estava na caçamba e o homem ficou com as pernas presas na cabine, segundo o Corpo de Bombeiros. A mulher não teve ferimentos aparentes. "Com equipamentos e técnicas de salvamento veicular, retiramos as vítimas que foram encaminhadas ao hospital pelo Salvar", explicou o soldado BM Vinícius de Jesus.

Não se sabe o estado de saúde das vítimas nem a causa do acidente.

O Corpo de Bombeiros alerta para que, caso presencie algum acidente veicular é importante que os cidadãos não removam as vítimas até a chegada da ajuda especializada. O acionamento do Corpo de Bombeiros é feito através do número 193.