Mulher internada no DF com coronavírus tem estado 'grave e instável'

O estado de saúde da paciente de Brasília diagnosticada com o novo coronavírus piorou. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (10) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a paciente conta com "suporte ventilatório e hemodinâmico", ou seja, precisa de aparelhos que a ajudam na respiração e circulação do sangue. O quadro de saúde dela é considerado grave e instável.

A mulher de 52 anos viajou pela Inglaterra e a Suíça. Segundo a Secretaria de Saúde, ela tem um quadro de "comorbidades", ou seja, doenças pré-existentes que "agravam o quadro clínico". O número de casos confirmados de novo coronavírus no Brasil subiu de 25 para 34 nas últimas 24 horas

"Paciente segue internada em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, em estado grave, instável, com suporte ventilatório e hemodinâmico. Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, com piora do quadro respiratório, apresentando ainda um pico febril, mantendo quadro hemodinâmico estável. A paciente tem comorbidades que agravam o quadro clínico. Ela está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico", diz o boletim médico.

A paciente estava internada em um hospital particular que pediu ao governo para transferí-la para o hospital público de referência para o vírus em Brasília. Segundo o jornal O Globo, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou na segunda (9) que hospital privado não pode se recusar a atender um paciente com coronavírus.

"Eu não vou falar sobre o caso específico do Distrito Federal, mas de uma forma genérica. Isso que aconteceu aqui em Brasília é inadmissível. Nós não aceitamos, e não vamos concordar que isso possa feito. O plano de saúde, o hospital privado que atendeu o paciente está preparado para atender um paciente grave em UTI. Não tem porque ele não atender um paciente que precisa de atendimento intensivo só porque tem coronavírus. Não vamos permitir que isso continue ocorrendo, de os hospitais privados fazerem o primeiro atendimento e transferirem para a unidade pública".

Casos confirmados

Os pacientes estão em São Paulo (19 casos), Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Rio Grande do Sul (1), Distrito Federal (1) e Alagoas (1).

O ministério irá detalhar em entrevista à imprensa o quadro da doença no Brasil. O número de casos suspeitos do novo vírus caiu de 930 para 893.

Os Estados com mais pessoas monitoradas por possibilidade de estarem infectados são o de São Paulo (302), Minas Gerais (122), Rio de Janeiro (199) e Rio Grande do Sul (70). O ministério já descartou 780 análises de novo coronavírus.

O Rio Grande do Sul entrou nesta terça-feira, 10, na lista de Estados com casos confirmados. O paciente é um homem de 60 anos que esteve em Milão, na Itália. Ele vive em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, a cerca de 55 quilômetros de Porto Alegre.