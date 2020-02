Mulher leva mais de dez facadas do ex-companheiro enquanto dormia

Uma mulher de 21 anos foi atacada a facadas na madrugada desta quarta-feira (5) na região de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a família, a mulher levou ao menos oito facadas nas costas e seis no rosto e cabeça.

Dalila Brandão Barbosa mora no loteamento Guarajuba e tinha um relacionamento de três anos com Gabriel Brito, apontado como autor do crime. Por conta das brigas constantes, eles se separaram há seis meses e têm um filho de 3 anos. De acordo com a família da vítima, o rapaz não aceitou a separação.

“Ele invadiu a casa dela de madrugada e depois de atacar minha sobrinha ainda tentou esfaquear o menino, mas ela se jogou na frente e foi esfaqueada mais ainda. Com os gritos dela, a vizinhança acordou e ele fugiu”, disse Luciana Alves dos Anjos Brandão, 43, tia da vítima.

Logo após o crime, Dalila foi socorrida por populares e levada ao Hospital Geral de Camaçari, onde permanece internada em observação. “Os médicos nos disseram que ela não corre risco de vida, mas ainda está desacordada”, disse a tia.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio pela 33ª Delegacia Territorial (DT), em Monte Gordo, segundo a qual o rapaz apontado como autor do crime ainda não tinha sido localizado até o meio dia desta quinta. O caso, segundo a polícia, pode ser enquadrado ainda na Lei Maria da Penha.