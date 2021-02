Mulher mata girafa como 'presente de dia dos namorados' e causa revolta na web

Merelize Van Der Merwe, de 32 anos, recebeu de seu namorado a chance de matar uma girafa como presente de dia dos namorados. Ela, que costuma caçar na África do Sul, onde mora, posou com o coração do animal após abatê-lo.

A vítima tinha 17 anos e habitava um parque do país africano. Para matar a girafa, o namorado da mulher desembolsou o equivalente da R$ 11 mil.

Em seu Instagram, ela publicou uma foto com a legenda: "Já se perguntou o quão grande é o coração de uma girafa? Estou nas nuvens com o meu grande presente de Dia dos Namorados."

Isso gerou indignação entre ativistas dos direitos dos animais, que disseram que Merelize era "cruel e sociopata". Em resposta, a caçadora disse, em entrevista ao Mirror que esses defensores são uma "máfia" e que "não tem respeito por eles".

Merelize afirmou que irá fazer um tapete com a pele da girafa morta.