Mulher Melão faz ensaio sensual Pelourinho: 'Me inspirei em Carla Perez'

A funkeira Mulher Melão escolheu o Pelourinho para realizar um ensaio de fotos em homenagem a Mangueira, que desfilará no Carnaval com o tema "As Áfricas que a Bahia tem". Para compor as fotos, a musa da agremiação carioca utilizou adereços das cores verde e rosa e fez topless pintando seu corpo com os traços da Timbalada.

"Me inspirei no enredo deste ano da Mangueira, que fala da Bahia, e não tem nada mais representativo do baiano em Salvador do que o Pelourinho. Resolvi fazer essa homenagem cultural com o pessoal que toca ali com o corpo pintado e entrei no clima também, me entregando na cultura da Bahia. Fiz topless com a pintura corporal tapando. Foi incrível", conta.

De acordo com a influencer, que acumula quase dois milhões de seguidores no Instagram, ela também se inspirou ex-dançarina do É o Tchan Carla Perez, que também escolheu o Pelourinho como cenário de um ensaio fotográfico em 1996.

"Mas também confesso que me inspirei na Carla Perez, que fez um ensaio nua no Pelourinho e não me aguentei e tirei tudo. Fiz umas fotos mais ousadas exclusivas para meu OnlyFans [...] Foi um dia inesquecível", afirma.

Em sua trajetória carnavalesca, Mulher Melão já desfilou por agremiações como Grande Rio, Império Serrano, Paraíso do Tuiuti, entre outras.