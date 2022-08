Mulher morre afogada ao tentar passar de carro por túnel alagado no Recife

Uma idosa de 81 anos morreu afogada na manhã desta quarta-feira (3) ao tentar passar de carro pelo Túnel Felipe Camarão, conhecido como Túnel do Jordão, na Zona Sul do Recife, que estava alagado.

O dia é de chuva na capital pernambucana, mas a passagem pelo túnel já estava interditada desde o final de julho por causa de inundações. Há anos, os constantes alagamentos no local são denunciados pela população e pela reportagem do JC.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado às 8h37 desta quarta para o resgate no túnel. Foram direcionadas três equipes, uma do Grupamento Marítimo, uma do Grupamento de Busca e Salvamento além de uma equipe de Auto Resgate.

As equipes fizeram o resgate do corpo e ajudaram na retirada do carro do túnel alagado, que estava virado com as rodas para cima. "Tudo leva a crer que não houve um capotamento, o carro boiou e tombou pela lateral", disse o perito Heldo Souza.

O corpo da mulher ficou sobre os cuidados da guarnição da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Científica de Pernambuco. Depois, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), que deve esclarecer a causa da morte. No entanto, a perícia afirmou à reportagem que "dá para ver que foi por afogamento".

Ainda de acordo com Heldo, ela teria dirigido em direção à água. "Ao examinar o local, a gente verificou que o carro, que era automático, estava em posição 'D'. Ou seja, ela adentrou na água, em movimento. A placa dianteira estava arrebitada, também é sinal de que ela entrou na água dessa forma", disse.

Túnel estava interditado

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou pelas redes sociais que interditou o túnel às 6h59 devido a um "ponto de alagamento" — antes da mulher morrer afogada.

A assessoria de imprensa da CTTU explicou que colocou cavaletes no local, mas não direcionou agentes de trânsito ao equipamento por ele ser de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), vinculado ao governo de Pernambuco.

DER-PE lamenta a morte

Por nota, o DER-PE lamentou o ocorrido e afirmou que a circulação no Túnel do Jordão foi interrompida desde o final de julho por uma ação de vandalismo, que o tráfego foi desviado com a ajuda de agentes de trânsito. Por isso, registrou registrado boletins de ocorrência pelos crimes e disse que está providenciando a compra dos equipamentos necessários para as bombas do túnel, sob investimento de R$ 320 mil. Confira nota completa:

"O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) lamenta o acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (03) e informa que, desde o final de julho, a circulação de veículos no Túnel Felipe Camarão precisou ser interrompida por uma ação de vandalismo que atingiu todo o sistema elétrico e as bombas hidráulicas responsáveis por drenar as águas pluviais das pistas do túnel, no bairro do Jordão. Com isso, o tráfego foi desviado para rotas alternativas. Agentes de trânsito auxiliaram orientando os motoristas nas vias de acesso ao equipamento, que estava devidamente sinalizado indicando sua interdição.

Em decorrência dos atos recorrentes de furto e vandalismo, ocorridos em junho e julho, o DER registrou quatro boletins de ocorrência junto à Polícia Civil e instalou câmeras de monitoramento. O órgão informa ainda que foi preciso elaborar um novo projeto de restauração do sistema de drenagem e está providenciando a aquisição dos equipamentos necessários para restabelecer o funcionamento das bombas do Túnel. O investimento necessário será de R$ 320 mil."

(Foto: Gleydson Xavier/JC Imagem)

Governo de Pernambuco prometeu consertar túnel

Em julho, o Blog de Jamildo noticiou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) havia terminado a licitação para a "contratação de empresa de consultoria especializada na área de engenharia para elaboração da adequação do projetos básico e executivo de engenharia para recuperação estrutural" do Túnel Felipe Camarão.

O túnel é conhecido pela população por alagar facilmente sempre que chove intensamente. Só em 2021, o JC publicou quatro reportagens sobre o assunto. Em setembro, ele foi interditado para realização de serviços no sistema elétrico.

O túnel foi projetado para reduzir os congestionamentos no cruzamento das Avenidas Mascarenhas de Morais e Maria Irene, facilitando o acesso ao bairro do Jordão e o retorno de veículos.

Caso semelhante aconteceu em 2019

Em 13 de junho de 2019, uma mulher morreu depois que o carro em que ela estava com duas amigas - que sobreviveram - entrou no Túnel do Pina, na Zona Sul do Recife. As três mulheres seguiam de carro da Via Mangue para acessar o Túnel Josué de Castro, no Pina.

A vítima foi uma psicóloga de 34 anos, que estava no carro como passageira. A motorista não teria percebido que o local estava interditado por causa do alagamento e, ao entrar no túnel, não conseguiu mais votar, porque o automóvel ficou submerso.

Com muito esforço, a motorista e a outra passageira conseguiram sair do carro.

* Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal



Reportagem originalmente publicada no JC Online