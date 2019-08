Uma mulher morreu após cair no fosso do elevador de um prédio residencial localizado na Avenida Garibaldi, por volta das 13h deste sábado (24). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro do elevador que despencou de uma altura equivalente ao quinto andar.

A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.