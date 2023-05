Mulher morre após forçar abertura de portas de elevador e cair em poço

Uma mulher da Indonésia morreu após cair no poço de um elevador. Segundo o jornal Mirror, ela forçou a abertura das portas após elas não abrirem. O caso aconteceu no dia 24 de abril mas só ganhou as manchetes do mundo agora.

O acidente foi filmado pelas câmeras de segurança do elevador. Aisiah Sinta Dewi, de 38 anos, aparece inicialmente mexendo no celular. Pouco depois, ela parece incomodada com o fato da porta ainda estar fechada.

Acontece que esse elevador tem duas portas de saída. As que abriram foram as que estavam atrás dela, sem ela perceber. Ela chegou a apertar os botões de emergência por diversas vezes antes de forçar a abertura.

O corpo da mulher ficou desaparecido por três dias e só foi localizado devido ao mau cheiro em área próxima ao elevador.

O irmão da vítima, Raja Hasibuan, argumentou que havia "má segurança no elevador". Ele não acredita que a irmã é culpada pelo acidente. "Pedimos o vídeo do elevador porque foi lá que perdemos o contato com ela".