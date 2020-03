Mulher morre após ser esfaqueada por outra mulher na avenida Bonocô

Uma mulher foi morta esfaqueada após um desentendimento com outra mulher nas imediações da portaria da estação do metrô, na Avenida Bonocô, na noite de quinta-feira (12). Victória Stephanie Barreto Campo, de 21 anos, teve o óbito constatado no boletim diário da Secretária de Segurança Pública (SSP) por volta das 21h30. Suspeita de cometer o crime, Marluar Brandão Cine dos Santos foi espancada por populares e socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está sob custódia.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 26ª Companhia Indepentente da Polícia MIlitar (CIPM) foram informados de que duas mulheres brigaram e ficaram feridas após agressões por arma branca. No local, a PM socorreu uma das mulheres feridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Brotas e foi informada por populares que a outra vítima foi socorrida também para a mesma unidade.

O CORREIO apurou que Marluar e Victória saíam da estação de metrô quando começaram a discussão que resultou no homicídio do lado de fora do meio de transporte. Marluar está custodiada no HGE e equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na unidade médica na manhã desta sexta-feira (13) para averiguação inicial do caso.

A arma do crime, uma faca, usada para matar Victória, foi apreendida pela polícia e será encaminhada para perícia.

A Polícia Civil investigará a autoria e motivação do crime, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier