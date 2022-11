Mulher morre baleada durante troca de tiros em PMs e criminosos na Cidade Baixa

Uma mulher morreu após ser baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no bairro Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador, na noite desta sexta-feira (18).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Luciene Rodrigues de Santana, 50 anos. Uma outra pessoa também foi baleada durante a ação, mas não há informações sobre seu estado de saúde. As duas vítimas foram encaminhadas para o hospital, mas Luciene não resistiu aos ferimentos.

Na ação, realizada na Rua Doutor Caio Mário Pereira Filho, um homem foi detido e apresentado pelos PMS na Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele também possuía um mandado de prisão em aberto que foi cumprido.

As guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas e imagens de câmeras de segurança da localidade estão sendo recolhidas para ajudar a Polícia Judiciária na identificação do autor dos disparos.

Procurada, a Polícia Militar não se manifestou até o momento desta publicação.