Mulher morre e filho fica gravemente ferido após acidente de carro na BR-367

Um acidente envolvendo dois carros na BR-327, em Porto Seguro, causou a morte de uma mulher de 43 anos e deixou seu filho, de 3, gravemente ferido. De acordo com a Polícia Civil (PC-Ba), o veículo em que as vítimas estavam foi atingido pelo de um motorista que estava alcoolizado. A batida aconteceu no domingo (05).

A vítima fatal foi identificada como Verônica Pereira Oliveira, que era professora. A polícia acredita que, no momento do acidente, ela estava sentada no banco de trás, sem o cinto de segurança. O marido dela, que dirigia o carro, também ficou ferido.

Verônica Pereira Oliveira faleceu no local do acidente (Foto: reprodução/ TV Bahia)

Ainda segundo a PC, a criança e o marido da Verônica foram socorridos para o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. O motorista do outro carro também sofreu ferimento e foi levado para a mesma unidade de saúde.

O nome deles não foi informado pela polícia. Também há informações sobre o estado de saúde, apenas que, até segunda (06), os três ainda estavam internados.

Homicídio culposo

O caso está sendo investigado pelos agentes da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. O Inquérito Policial instaurado apura o acidente como lesão corporal e homicídio culposo - quando se diz que a morte ocorreu por causa da ação do acusado, mas que “não houve a intenção de matar”.

Também está previsto que o acusado seja encaminhado para a delegacia assim que receber alta médica, mas a polícia não informou se isso já aconteceu. A embriaguez dele foi atestada ainda no local do acidente.

O marido da professora também foi convocado para fazer o teste do bafômetro no momento do acidente, mas segundo a polícia, ele não aceitou por ter entrado em estado de choque após ver a esposa morta e o filho ferido.