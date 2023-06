Mulher morre em acidente de carro enquanto se arrumava para ir ao velório do namorado

Uma mulher de 50 anos morreu na manhã desta quinta-feira (15) vítima de um acidente automobilístico na cidade de Jacareí, em São Paulo. O carro guiado por Luciana de Fátima dos Santos caiu em um córrego enquanto ela dirigia para buscar roupas para ir ao velório do namorado, que morreu horas antes.

Segundo o g1, o acidente ocorreu por volta das 7h30 quando Luciana perdeu o controle do carro, passou por trás da proteção de ferro da via e caiu no córrego.

A vítima ficou submersa até a chegada das equipes de resgate. Ela foi retirada do carro com um trauma no crânio e em parada cardiorrespiratória. As equipes fizeram os trabalhos de reversão de parada cardiorrespiratória por cerca de uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Luciana era companheira de Adriano Cassio de Araújo, de 53 anos, que morreu na madrugada desta quinta (15), vítima de um infarto.