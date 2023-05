Mulher morre em acidente de carro enquanto tentava socorrer bebê no Rio

Adriana Lourenço, de 41 anos, morreu na manhã deste domingo (21) após sofrer um acidente de carro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, que é técnica de enfermagem, tentava socorrer uma criança que estava tendo uma convulsão quando sofreu o acidente.

Segundo informações da TV Globo, Adriana saiu de casa por volta das 11h para fazer compras para o almoço quando se deparou com uma mãe pedindo ajuda para sua bebê, que estaria com convulsão.

A técnica entrou no carro para ajudar a levar a criança até o hospital quando, no meio do caminho, o veículo em que ela estava com a mãe e a bebê colidiu com outro que tinha cinco pessoas.

Adriana morreu no momento da batida. A mãe e a filha foram levadas para o hospital. O estado de saúde de ambas é estável.

Três ocupantes do outro carro envolvido no acidente também ficaram feridos. Não há detalhes sobre seus estados de saúde.