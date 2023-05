Mulher morre em acidente envolvendo carro e moto na Avenida Tancredo Neves

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente na tarde desta terça-feira (16), na Avenida Tancredo Neves, perto da estação de metrô Pernambués.

Segundo as informações da Superintendência de Trânsitoe Transporte do Salvador (Transalvador), um carro bateu em uma moto, onde as duas vítimas estavam. O acidente aconteceu por volta das 12h30.

Identificada como Elisabete Souza de Brito, a mulher estava na garupa da moto e morreu no local. Já o homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

O motorista do carro não prestou socorro e fugiu do local. O caso deve ser investigado pela polícia.