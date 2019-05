Mulher morre em Iaçu após ser atingida por viatura da polícia

Uma mulher, de 67 anos, que não teve nome divulgado, morreu na manhã deste domingo (5), após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar (PM-BA). O fato aconteceu no município de Iaçu, no interior da Bahia.

Segundo testemunhas, a senhora estava na porta de casa quando foi atingida pela guarnição. De acordo com informações da PM, a guarnição faz parte do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM). Ao adentrar na Rua Cruzeiro do Sul do município a viatura "foi surpreendida com a presença da uma senhora".

"Na tentativa de desviar para evitar o acidente, a motorista perdeu o controle do veículo no pavimento arenoso e atingiu a vítima, danificando ainda uma motocicleta, que estava estacionada no local, e a fachada de uma residência", disse a PM-BA, em nota.

Ainda de acordo com informações da polícia, a guarnição prestou socorro à idosa para o Hospital Municipal de Iaçu, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A motorista da viatura também necessitou de atendimento médico e foi encaminhada para o Hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A polícia informou ainda que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou as perícias. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itaberaba. Os procedimentos apuratórios serão adotados pelo comando do 11º BPM.