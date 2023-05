Mulher passa mal após ser arrastada para fora de Câmara na Bahia

Uma mulher passou mal depois de ter sido arrastada para fora da Câmara de Vereadores de Maiquinique, no sudoeste da Bahia, na noite de segunda-feira (15). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que policiais militares retiram a mulher de dentro da Casa. O motivo da confusão não foi divulgado.

A PM informou que foi acionada pelo presidente da Câmara para a retirada da mulher, que estava causando transtornos à realização dos trabalhos legislativos.

Segundo a corporação, no local, os militares tentaram conversar com a mulher, mas não houve acordo e foi necessária a retirada dela. Ainda de acordo com a PM, a mulher resistiu à condução.

Nas imagens feitas por pessoas que presenciaram a ação, é possível ver dois policiais segurando a mulher e retirando ela do local. Em um determinado momento ela cai e os militarem arrastam ela até a saída.

Do lado de fora da Câmara, a mulher teve uma crise hipertensiva e os policiais a conduziram até o hospital municipal para ser medicada. Um dos vereadores acompanhou a mulher e os policiais até a unidade médica. Lá, após o atendimento, ela foi deixada com familiares.

Em nota, a Polícia Militar informou que os fatos já estão sendo apurados. O CORREIO não conseguiu contato com a Câmara de Vereadores de Maiquinique.