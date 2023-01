Mulher perde dentes após ser agredida com pedrada durante tentativa de assalto na Bahia

A empreendedora Raissa Martins Santos foi agredida durante uma tentativa de assalto a uma barraca de praia, em Ilhéus, no sul da Bahia, onde trabalhava ao lado de familiares no último domingo (1º). Após ser atingida com uma pedrada no rosto ela perdeu alguns dentes.

O caso foi registrado na segunda-feira (2), na Delegacia Territorial de Ilhéus. De acordo com a ocorrência, cerca de dez homens armados pularam o muro do estabelecimento, localizado na rua Raimundo Ribeiro, no Jardim Atlântico, e agrediram fisicamente familiares do dono do estabelecimento. Segundo o relato, os suspeitos não conseguiram roubar nenhum bem, mas agrediram fisicamente os familiares do dono do estabelecimento e causaram danos no local.

Em publicação nas redes sociais, Raissa conta que ela, o namorado e o sogro foram "brutalmente" espancados na barraca de praia da família. "Eu fiquei mais machucada, perdi vários dentes por conta da pedrada. Preciso de tratamento psicológico, e procedimentos estéticos, além de acompanhamento jurídico, e despesas com remédios e alimentação, pois será líquido", desabafou.

Para arcar com os custos dos tratamentos, ela chegou a criar uma 'vaquinha' para levantar o dinheiro necessário (clique aqui).

Raissa esteve internada no Hospital Regional Costa do Cacau, onde recebeu os primeiros e foi constatado que ela precisaria de implante dentário para reconstrução do sorriso. Não há informações sobre o estado de saúde do namorado, nem do sogro de Raíssa.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar na identificação dos autores do crime e imagens de câmeras de segurança estão sendo solicitadas.