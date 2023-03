Mulher perde nariz após cachorro se irritar com luz de protetor bucal; entenda

A artista plástica Olivia Quast, de 30 anos, precisou colocar um protetor bucal com luz ultravioleta para clareamento dos dentes e a luz irritou o cachorro de estimação, Bentley.

Tudo aconteceu quando a moça, moradora de Middletown, em Connecticut, EUA, se abaixou para colocar a comida do cachorro, mestiço de pointer, pitbull e bulldog, quando o animal o atacou na região do rosto, retirando parte do nariz. Seu septo e sua cartilagem foram arrancados pelo cão.

Em conversa ao Register Citizen, Olivia contou tem uma doença rara, a Síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), que a deixa mais vulnerável para sofrer lesões. Ainda no bate-papo, ela contou que o cachorro já tinha o atacado, deixando o braço esquerdo "mutilado".

"Eu apenas olhei para ele. Nunca me ocorreu que ele continuaria me atacando, porque por que ele iria? Coloquei a mão no nariz e ele foi contra o meu braço duas vezes. Pensei: 'Não vou jogar cabo de guerra com uma criatura, cujo jogo favorito é cabo de guerra, com o meu braço'. Então eu apenas deixei ele me morder. Eu estava entrando em choque", disse a artista plástica.

Assustada, ela aproveitou o momento único que tinha de calmaria e correu para o banheiro, ligando em seguida para familiares pedindo ajuda. Atualmente, Olivia tem duas placas, oito parafusos e dois pinos no braço esquerdo.

Além disso, teve várias fraturas e danos significativos nos ligamentos e nervos da mão esquerda, que podem levar até um ano para conseguir ter uma cicatrização completa. O nariz ainda está recebendo avaliações de médicos para restauração.