Mulher recebe bombons de presente e morre envenenada

Uma mulher recebeu de presente bombons com um buquê de flores no último sábado (20) e, em seguida, morreu ao passar mal no Rio de Janeiro. Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, foi envenenada com o doce.

A irmã da vítima, Lenice Batista, afirmou que o Instituto Médico-Legal indicou a presença de chumbinho no corpo de Lindaci, mas ainda não há o laudo do IML sobre a causa da morte, segundo o G1.

A familiar da vítima informou que Lindaci estaria recebendo diversas ameaças nas redes sociais. No dia da morte, ela recebeu uma ligação de um motoboy avisando que teria uma entrega.

Desconfiada, Lindaci pediu para que o pacote fosse deixado na loja do atual namorado. Ela retirou o pacote e foi para um salão de beleza. Entretanto, a vítima já estava desconfiada que os bombons estavam envenenados, já que tinha ligado para vários familiares e amigos, mas ninguém tinha enviado nenhum pacote.

Ao ligar para o ex-marido, ela descobriu que ele enviou os presentes e ficou mais aliviada, comendo os doces. Mas, pouco depois de ingerir os bombons, começou a revirar os olhos e entortar os braços.

Lindaci foi socorrida por policiais militares que passavam pela rua e a levaram para um hospital da região, mas a vítima já estava morta. Ela deixou dois filhos, um de 16 e outro de 17 anos.

Os familiares de Lindaci entrou em contato com o ex-marido da vítima, que comentou que tinha feito uma brincadeira, negando o envio dos presentes. A Polícia Civil vai investigar o crime.