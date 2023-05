Mulher reencontra gato dez anos após desaparecimento

Uma mulher reencontrou o gato de estimação que havia desaparecido há dez anos. A moradora da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, encontrou o felino após um abrigo rastrear a mulher, identificada como Erin, por meio de um chip implantado no animal.Imagens que registram o momento foram compartilhadas nas redes sociais.

Segundo a postagem, Erin adotou o gato Mojo há dez anos, mas o animal não se deu bem com o cachorro da mulher. Ele costumava sair, explorar a rua e voltava para casa no fim do dia, mas isso não aconteceu naquele dia.

"Durante semanas, ela colocou panfletos em seu bairro, postou nas redes sociais e verificou o abrigo. Ainda assim, Mojo não foi encontrado", aponta o comunicado.

O gato foi resgatado dez anos depois a cerca de 2 km de onde desapareceu. Emocionada, Erin o levou de volta para casa, onde pode reencontrar a irmã, Mahi, adotada no mesmo dia que ele. Por outro lado, o cachorro que vivia no local faleceu.