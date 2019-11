Mulher sai para ajudar prima baleada e acaba atingida por bala perdida

Uma mulher foi vítima de bala perdida na madrugada desta sexta-feira (08), no bairro Jardim Nova Esperança, depois de sair de casa para tentar encontrar uma prima que também havia sido baleada.

Após ser atingida no peito esquerdo, ela foi socorrida em ambulância para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com o boletim de ocorrência do posto policial da unidade, a vítima relatou que seus vizinhos informaram-lhe que dois homens a bordo de uma moto haviam disparado contra uma prima dela.

Identificada como Fabiana Silva de Oliveira, 29 anos, a mulher contou ainda que os homens usavam capacete e saíram disparando aleatoriamente. A vítima não soube identificar os criminosos e nem a motivação. O estado de saúde dela e da prima não foram informados. O boletim de ocorrência do HGE não diz se a prima foi, de fato, baleada.

O caso aconteceu às 2h, próximo ao Mercado Silva e foi tipificado como tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada pela 6ª Delegacia (Brotas).

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, por volta das 23h de quinta-feira (7), para atender uma ocorrência de uma vítima de disparos de arma de fogo na Rua São José, no bairro de Jardim Nova Esperança. A guarnição realizou rondas, mas até o momento ninguém foi preso. Não foi possível confirmar se esta situação é a mesma que vitimou Fabiana Oliveira. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.