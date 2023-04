Mulher se afoga na praia do Farol da Barra

Uma mulher se afogou na praia do Farol da Barra, em Salvador, no início da tarde desta quinta-feira (6).

A vítima foi resgatada pelos guarda-vidas do 13° GBM/Gmar, que realizaram o atendimento no local para tentar reanimação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está no Farol dando os primeiros socorros.

Segundo informações do Balanço Geral, da Record TV, a mulher é do Rio de Janeiro e desembarcou em Salvador de de um navio, atracado no Porto da capital.

Ela registrava fotos nas pedras do Farol da Barra, ao lado dos familiares, quando uma onda forte fez com que a vítima desequilibrasse e caísse na água.

A mulher comemorou o aniversário nesta quarta-feira (5), no Rio, e chegou na manhã de hoje a Salvador.