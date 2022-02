Mulher sequestrada em Camaçari por ex-companheiro da prima é resgatada

Uma mulher que foi sequestrada em um estabelecimento comercial, no município de Camaçari, na última terça-feira (22), foi resgatada pelas equipes da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na quarta-feira (23). O mentor intelectual do crime é ex-companheiro da prima da vítima. Ele exigia a presença da ex-mulher como condição para libertar a sequestrada.

Os policiais do Draco resgataram a mulher em um shopping, no bairro de São Cristóvão. O coordenador da unidade especializada, delegado Adailton Adan, informou que mais três pessoas participaram do crime. “Todos estão identificados e já estamos solicitando suas respectivas prisões ao Poder Judiciário. O mentor intelectual do sequestro tem um histórico de agressões contra a ex-companheira, que por este motivo fugiu para outro estado. Além do crime de sequestro, ele será enquadrado nos relacionados à violência contra a mulher”, detalhou.

A vítima do sequestro foi ouvida na Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro, na sede do Draco. Os policiais seguem fazendo diligências para localizar os envolvidos. “Contamos também com a colaboração da população, que pode dar informações acerca do paradeiro destes criminosos, sem precisar se identificar, ligando para o 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP)”, acrescentou o delegado Adailton Adan.