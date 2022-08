Mulher sofre convulsão na piscina e filho de 10 anos salva rapidamente

Um menino de 10 anos conseguiu resgatar a mãe antes que ela sofresse um afogamento na piscina de casa. O caso aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos.

A criança, Gavin Keeney entrou na piscina e conseguiu nadar em direção à mãe, Lori Keeney, que estava passando mal, tendo convulsões dentro da água. Na gravação, é possível ver que o menino agiu rápido ao perceber a situação.

O vídeo foi publicado pela própria mãe nas redes sociais, que afirmou que estava orgulhosa do filho ter te salvado no momento mais assustador da sua vida.

"Um dos meus piores pesadelos ganhou vida esta manhã. Estou muito hesitante em compartilhar este vídeo. Como já compartilhei antes, não gosto que as pessoas testemunhem quando tenho uma convulsão, então para todos os meus amigos e familiares aqui... saibam que foi muito, muito difícil para mim assistir, pois nunca vi o Gavin em ação", escreveu.

Ela ainda reforçou que tem câmeras de segurança em sua casa para conseguir gravar esses momentos e ficou feliz em ver seu filho te salvando. A repercussão foi tamanha que Lori revelou ao Fox News que essa não é a primeira vez que o filho teve que te salvar.

"Cerca de um ano e meio atrás, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e não conseguia engolir bem. Eu engasguei com um pouco de comida e ele até tentou a manobra Heinmlich", revelou Lori, que acrescentou que o menino ligou para a emergência logo depois.

Com o ato heroico com a mãe, Gavin recebeu um lugar de honra no Departamento de Polícia de Kingston, Oklahoma.