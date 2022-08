Mulher surpreende ao revelar fobia de Michael Jackson; entenda

Enquanto muitos têm medo de personagens de filmes de terror, Ruby Marriott, de 18 anos, revelou que tem medo do rei do pop, Michael Jackson. Ela contou, através do TikTok, que tem fobia desde pequena, quando familiares mostraram vídeos assustadores do artista.

A situação veio à tona depois que ela estava em um bar e um homem, que fazia cover do cantor, apareceu cantando os maiores sucessos do astro. Ruby começou a chorar desesperadamente. "Tem um tributo ao Michael Jackson e estou apavorada! Eu não estou bêbada, eu só não gosto", disse no vídeo gravado pela irmã.

De acordo com a jovem, o trauma começou aos 5 anos, quando teorias da conspiração negavam a morte de Michael Jackson. Para Ruby, de todos os hits e sucessos estrondosos do rei, a canção 'Thriller' é a que mais te apavora.

"Thriller'' é a música que mais me assusta, principalmente por eu ter assistido ao vídeo clipe quando eu era mais jovem", contou. A música, que já foi considerada uma das melhores do mundo, foi lançada em 1983 e mostra Michael de zumbi.