Mulher suspeita de matar o próprio pai é presa em Irecê

Uma mulher suspeita de matar o próprio pai no Povoado de Vereda, em Irecê, foi presa por agentes da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) nesta terça-feira (28). Segundo investigação, ela contou com a ajuda do esposo para efetivar o crime. O homem também foi preso. O homicídio aconteceu em outubro de 2022.

A vítima, identificada como Lourival Felix de Lima, foi atingido por uma paulada na cabeça, teve celular e dinheiro roubados. Os suspeitos ainda esconderam a televisão da vítima, segundo a polícia. “Depois da ação, o casal passou a ligar para algumas pessoas, informando ter encontrado Lourival morto e que tinha percebido que foram subtraídos alguns itens da casa, simulando um latrocínio”, informa o coordenador da 14ª Coorpin/Irecê, delegado Ernandes Reis Júnior. O idoso foi assassinado na própria casa. Casal premeditou situação para ficar sozinho com a vítima.

Durante depoimento, o genro da vítima confessou a autoria do crime e declarou que a filha tinha planejado matar o pai porque havia feito um empréstimo no nome dele, além de dois cartões de crédito. A filha temia que o pai descobrisse as transações. O casal está à disposição da Vara Criminal.