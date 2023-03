Mulher trans sofre agressões de agente em aeroporto: 'Soco na genitália'

Uma passageira expôs nas redes sociais que foi agredida verbalmente por uma agente de segurança no Aeroporto Internacional de Nova York, nos Estados Unidos, porque ser uma mulher transexual.

De acordo com o site Daily Mail, o caso aconteceu no último sábado (25), enquanto a passageira estava prestes a viajar. Ela publicou na web que a agente a "humilhou" na frente de várias pessoas e ainda deu um suco nos testículos enquanto passava pela segurança do aeroporto.

"Oi, um agente da TSA no aeroporto JFK me deu um soco na genitália, gritou comigo por ter um pênis (?), no banheiro do aeroporto", disse a mulher.

Ela prosseguiu alegando que, ao se deslocar para o banheiro, a agente de segurança a seguiu até o local e começou a falar mal dela com uma colega de trabalho, enquanto a mulher trans chorava em uma cabine.

Apesar da situação, a vítima do preconceito alegou que não queria que a agente fosse demitida, e sim, apenas "queria que ela fosse educada".

Após a repercussão negativa nas redes sociais, a direção do Aeroporto JFK pediu desculpas pelo incidente.